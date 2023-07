OFFICIEEL: Zulte Waregem heeft zijn eigen Bart Verbruggen te pakken

Zulte Waregem hoopt dat hun nieuwste versterking hetzelfde parcours zal afleggen als Bart Verbruggen. Er zijn alvast wel wat gelijkenissen.

Zulte Waregem heeft zijn eerste versterking voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Dit is Ennio van der Gouw, een 22-jarige Nederlandse doelman. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij Zulte Waregem. van der Gouw is een naam die wel eens een belletje kan laten rinkelen.

Hij is de zoon van voormalig Manchester United-doelman Raimond van der Gouw. Hij doorliep de jeugdreeksen van FC Twente. Nadien tekende hij bij VV Venlo en daar werd hij sterkhouder. Hij behaalde vorig jaar zes cleansheets in 37 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

“Ik ben heel erg blij om hier te zijn en trots om voor deze mooie club te gaan spelen”, opent Ennio enthousiast op de website van de club. “Essevee is een prachtige club voor de volgende stap in mijn carrière. Ik kan niet wachten om te beginnen en alles te geven voor de supporters en club.”

Zoals Bart Verbruggen?

Zulte Waregem hoopt natuurlijk dat hij dezelfde weg kan afleggen als Bart Verbruggen. De Nederlandse doelman kwam van het bescheiden NAC en werd daar voor een beperkt bedrag weggeplukt. Deze zomer verkocht Anderlecht hem voor 20 miljoen euro aan het Engelse Brighton.