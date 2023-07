JPL-club deed al vier boeiende transfers, maar wil ook nog steeds spits weghalen bij concurrent - Anderlecht kaper op de kust?

Bij KV Mechelen leek het aanvankelijk een heel lastige zomermercato te gaan worden. Ondertussen is er toch wel al wat goed nieuws, maar er is nog meer op komst.

KV Mechelen had heel wat profielen nodig waar ze versterking konden gebruiken. Ondertussen hebben ze wel al een aantal interessante deals gedaan.

Met Rafik Belghali en Daam Foulon zijn beide flanken in verdedigend opzicht nu wat meer bezet, terwijl donderdag met Mory Konaté ook een slot op de deur van het middenveld werd aangekondigd.

© photonews

In de spits werd met Lion Lauberbach van Braunschweig gehaald, al zijn ze bij Malinwa zeker nog op zoek naar een extra spits . Liefst met een ander profiel, maar spitsen krijg je niet op bestelling.

Jacht op een voetballer

Zo wordt nog steeds gedacht aan Smail Prevljak. Die is einde contract na enkele jaren bij KAS Eupen en dus kan de 28-jarige Bosniër uitkijken naar een nieuwe uitdaging.

Mechelen is al twee maanden geïnteresseerd in de aanvaller, die vorig seizoen goed was voor zes goals en drie assists in de Jupiler Pro League. Het seizoen ervoor was hij nog goed voor zestien doelpunten bij de Panda's.

© photonews

De looneisen van Prevljak waren wel extreem. Anderlecht polste ook en liet de speler op basis daarvan ook links liggen. Hoe langer hij zonder club zit, hoe meer hij zijn prijs misschien laat zakken.

In de wandelgangen maakt men zich sterk dat de Bosniër in principe misschien wel haalbaar moet kunnen zijn. Er zijn natuurlijk nog kapers op de kust, ook onder meer Darmstadt wil zich in de Bundesliga versterken met nieuwe spelers. En Anderlecht zelf heeft hem ook nog steeds op de radar staan.

Breedte

Verder moet ook nog worden opgemerkt dat de beste 'transfer' die Malinwa vooralsnog deed misschien wel die van Rob Schoofs is. Hij werd - net als Kerim Mrabti - langer aan de club gebonden.

Als doelman Coucke nog zou vertrekken moet er ook daar nog iets bij, anders lijkt er vooral nog te moeten gemikt worden op een centrale verdediger. Mechelen heeft sowieso wel al een strijdvaardig team om toch in de breedte al iets sterker te staan.