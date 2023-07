Met welke doelman begint Anderlecht het seizoen? Fredberg licht een tipje van de sluier op

De doelmannen kwestie bij Anderlecht is een delicaat punt. Wie gaat er nu aan het nieuwe seizoen beginnen bij de Brusselse club?

Nediljko Labrovic (23), keeper van Rijeka zou de nieuwste aanwinst kunnen worden. Hervé Koffi van Sporting Charleroi zou ook op het verlanglijstje staan. Al is Anderlecht niet van plan om gekke dingen te doen om een nieuwe doelman binnen te halen. "Het is heel moeilijk om een ​​doelman van het niveau van Bart vast te leggen, maar ze kunnen wel andere kwaliteiten meebrengen", aldus de sportief directeur in Het Nieuwsblad.

"Anderlecht heeft drie goede doelmannen nodig. Als Hendrik Van Crombrugge vertrekt, gaan we op zoek naar een nieuwe doelman", vult Fredberg aan. Hierdoor is dus Van Crombrugge nog niet volledig afgeschreven.

Volgens de sportief directeur van Anderlecht zal Anderlecht het seizoen dus starten met één van de drie doelmannen van de huidige kern tussen de palen, vermoedelijk Van Crombrugge Tenzij deze alsnog naar Racing Genk trekt. Hier was sprake van, maar ondertussen ligt dit dossier al een tijdje stil.