Voormalig Club Brugge-speler hangt schoenen dan toch aan de haak: "Hij heeft me verteld dat het hem heel hard spijt"

Dan toch geen Deense vierde klasse voor Nabil Dirar. De voormalige flankspeler van Club Brugge hangt noodgedwongen de schoenen aan de haak.

"Hij heeft me verteld dat het hem heel hard spijt, maar dat hij moet stoppen", aldus de coach van de Deense vierdeklasser Ishoj IF waar Dirar normaal gezien aan de slag zou gaan. De 37-jarige flankspeler liep echter een blessure op in de voorbereiding en nam de beslissing om een punt te zetten achter zijn voetbalcarrière.

Het kunstgras in Denenmarken zou de Marrokaan dan ook parten spelen. "Hij voelt nog steeds pijn en wil op zijn 37ste niet mank lopen. Daar hebben we dan ook alleen maar respect voor. Het is natuurlijk jammer."

Nabil Dirar speelde in België voor Westerlo en Club Brugge. In 2011 versierde hij een transfer naar AS Monaco, met wie hij in 2017 kampioen van Frankrijk werd. In het seizoen 20-21 werd hij door zijn toenmalige club Fenerbahce uitgeleend aan Club Brugge. In dat (corona)jaar speelde hij amper 5 wedstrijden voor blauw-zwart, maar werd hij wel landskampioen.