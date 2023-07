Engelse én Italiaanse toppers kloppen aan: Antwerp moet vrezen voor toptransfer, OH Leuven lacht in vuistje

Antwerp wil graag uithalen op de transfermarkt. Maar in het dossier van één transfer blijft het vooralsnog echt lastig lopen.

Mandela Keita staat ondertussen al even op de radar bij Antwerp. Na een huurbeurt van OH Leuven naar The Great Old kon hij mogelijk definitief naar de Bosuil verkassen.

De aankoopoptie van tien miljoen euro was te duur, maar de teams zijn voorlopig on speaking terms om hem eventueel voor een lager bedrag te kopen. Al zal stamnummer 1 stilaan snel moeten handelen.

Zo is er volgens Het Laatste Nieuws heel wat interesse vanuit Engeland voor de middenvelder. Zij zouden heel wat miljoenen op tafel kunnen leggen voor Keita.

En ook vanuit Italië is er ondertussen een gegadigde opgedoken. Bologna zou namelijk wel wat in hem zien.

Bologna

Het opbod kan dus beginnen. De speler heeft een marktwaarde van zeven miljoen euro op Transfermarkt ondertussen, dus Antwerp zal stevig moeten knallen.

Mark Van Bommel zou er de middenvelder graag bij hebben, omdat hij de competitie kent. Het wordt dus afwachten hoe een en ander zal aflopen.