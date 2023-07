'Anderlecht is het gedoe grondig beu en trekt de stekker uit mogelijke deal met absoluut toptarget'

Anderlecht zit in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het haalde met Kasper Dolberg een nieuwe spits en het heeft ondertussen met Dupé ook een nieuwe doelman. Op het middenveld is er dan weer ander nieuws.

In diverse dossiers is het een langdurige soap geworden. Wat te denken over de zaak van Santiago Hezze bijvoorbeeld?

De club van de Argentijnse middenvelder, CA Huracan, blijft maar dwars liggen over alle details in het dossier. Gaande van transferprijs tot bonussen en doorverkooppercentage.

© photonews

Jesper Fredberg had van Hezze zijn prioriteit gemaakt en probeerde het meer dan anderhalve maand lang. Nu trekt hij volgens Het Laatste Nieuws definitief de stekker uit de onderhandelingen.

Lonwijk dan maar?

Paars-wit zou op de positie wel kijken naar een aantal alternatieve pistes. Eentje daarvan moet dan alvast Justin Lonwijk van Dinamo Kiev zijn.

Die zou door oorlogsomstandigheden veel makkelijker in te lijven zijn dan de moeilijke situatie met de Zuid-Amerikanen. Fredberg zal in het dossier nu wat meer tijd kunnen steken, gezien Hezze van de baan is.