'KAA Gent gaat aanvallend compartiment nog versterken en laat zijn oog vallen op speler met JPL-ervaring'

KAA Gent heeft al wel wat aanvallend talent rondlopen, maar wil dat compartiment nog verder aanvullen. Ablie Jallow zou hiervoor een optie kunnen zijn.

Misschien niet de meest klinkende naam, maar het is wel een speler die al ervaring heeft in de Belgische competitie. De 24-jarige Gambiaan is een speler van Metz en werd tussen 2020 en 2022 al twee seizoenen uitgeleend aan Seraing.

Transferexpert Sacha Tavolieri laat op Twitter weten dat de Buffalo's op hem hun oog hebben laten vallen. Jallow zou dan vooral aangetrokken worden voor de rechterflank, al kan hij in theorie ook op de andere flank uit de voeten.

In elk geval kan is het nog afwachten in hoeverre de interesse van Gent echt concreet wordt. Jallow ligt bij Metz nog onder contract tot 2025.