Slaat de Deense filosofie nu wel aan bij Anderlecht? De druk is groot en de voortekenen lijken al niet zo goed

Een nieuwe jaargang van onze voetbalcompetitie dient zich alweer aan. Gewoontegetrouw stelt Voetbalkrant.com voor de start van de competitie de ploegen aan u voor. Vandaag op het menu: Anderlecht.

Vorig seizoen

Anderlecht beleefde vorig jaar een horrorseizoen. Felice Mazzu werd als vervanger van Vincent Kompany gehaald, maar dat was een miscast. De Deen Brian Riemer nam over, maar ook hij kon het tij niet echt keren.

Anderlecht had op het einde nog uitzicht op de Europe Play-offs, maar door een 1 op 9 in de laatste drie wedstrijden greep het daar toch nog naast en werd het 11de. En ook in de beker was het snel voorbij. Lierse K. werd pas na strafschoppen uitgeschakeld, in de achtste finale was Racing Genk te sterk na verlengingen (1-0).

Gelukkig was er de Conference League, waar het de kwartfinale haalde. Na de gewonnen heenmatch (2-0) leek Anderlecht zelfs zicht te hebben op de halve finale, maar die voorsprong was het na 13 minuten al kwijt in de terugmatch. Uiteindelijk werd het in de strafschoppenreeks 4-1 voor AZ.

Transfers

Dure vogels Refaelov en Trébel zagen hun contract aflopen en kan Anderlecht eindelijk aan een schone lei beginnen. Ook spits Slimani zag zijn contract voorlopig niet verlengd. Doelmannen Verbruggen en Van Crombrugge werden verkocht en ook Olssen werd van de hand gedaan.

Op inkomend vlak was het lang wachten, maar met Kasper Dolberg, Louis Patris en Maxime Dupé werden toch al drie aanwinsten voorgesteld. Het werk van Fredberg lijkt echter nog niet klaar te zijn en er mogen nog enkele nieuwe aanwinsten verwacht worden, vooral op offensief vlak.

Voorbereiding

Anderlecht werkte in Oostenrijk een loodzware stage af waarin vooral op het fysieke vlak hard gewerkt is geweest. Die oefenstage werd wel afgesloten met een 0-6 nederlaag tegen Sparta Praag. Maar er zijn nog geen echte redenen tot paniek.

Drie van die goals slikte Anderlecht in de derde helft, toen er vooral jongeren en invallers op het veld stonden. Maar paars-wit creëerde slechts drie kansen in de hele match en kon spits Dolberg nog niet echt in stelling brengen. De effecten van de stage zullen nog zijn werk moeten doen.

Vooruitzichten

Het vorige seizoen zal Anderlecht snel willen vergeten en de top 6 zal weer de ambitie zijn. Of dat realistisch is, zal echter nog moeten blijken. Zonder Europees voetbal zal Anderlecht zich volop moeten focussen op de Belgische competitie en de beker.

De Denen bij Anderlecht zullen dit seizoen moeten bevestigen dat ze hun filosofie kunnen doordrukken en Anderlecht weer naar de top kunnen brengen. En ook het behalen van Europees voetbal hoort daarbij, want nog een jaar zonder Europese voetbal zal niet door de beugel kunnen.