Voormalig toptalent verrast vanuit Italië: "Zou ooit graag bij Antwerp spelen"

Zien we hem ooit, net als zijn vader, aan het werk op de Bosuil? Als het van hem zelf afhangt zeker wel, al is het misschien nog voor nu niet.

Mile Svilar is de zoon van Ratko Svilar, nog steeds een legende voor supporters van Royal Antwerp FC. En zoonlief is ook fan van stamnummer 1.

Ooit stond hij te boek als een groot talent bij RSC Anderlecht, maar zijn carrière nam een andere wending. Nu zit hij bij het AS Roma van José Mourinho.

En The Special One is volgens Svilar zelf tevreden over wat de jonge doelman allemaal doet bij de club. En dus voelt hij zich in zijn sas in Rome.

Een uitleenbeurt of transfer zal dus ook niet voor deze zomer zijn. Nochtans circuleert zijn naam zowat om de zes maanden wel in België en zeker bij Antwerp.

Houden van Antwerp

"Het is nog nooit een optie geweest. En ook nu niet", is Svilar duidelijk in Het Nieuwsblad. Maar zeg nooit nooit richting toekomst.

"Al geef ik wel toe dat ik graag ooit bij Antwerp zou spelen, desnoods op het einde van mijn carrière. Ik hou van de stad, waar ik elke zomer terugkeer en met Predrag Ristovic train. Ik heb altijd heimwee als ik moet vertrekken."