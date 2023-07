Nog een nieuwe naam bij Anderlecht: oude bekende van de Rode Duivels

Anderlecht speelt komende zaterdag een belangrijke oefenmatch tegen Ajax. Het versterkte ondertussen ook nog zijn sportieve staf.

Anderlecht versterkte zijn spelerskern de afgelopen veertien dagen al met de komst van Kasper Dolberg, Louis Patris en Maxime Dupé. De sportieve staf onderging dan weer een metamorfose in vergelijking met vorig seizoen.

Assistent-coach Robin Veldman is er niet meer, de Brit Ian Burchnall werd vorig seizoen al aangetrokken als nieuwe assistent. Keeperstrainer Frank Boeckx nam dan weer zelf afscheid en werd vervangen door de Duitser Justin Merz.

Specialist stilstaande fases

Aan de sportieve staf wordt nu nog een nieuwe naam toegevoegd. Yannick Euvrard, de broer van RWDM-coach Vincent Euvrard, gaat bij Anderlecht aan de slag als specialist voor de stilstaande fases.

Euvrard werkte de afgelopen vijf jaar voor de KBVB. Eerst in de technische staf bij de Red Flames, de laatste vier jaar bij de Rode Duivels. Hij was er Lead Data Analytics en ging mee naar het EK in 2021 en het WK in Qatar.