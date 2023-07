KAA Gent grijpt in na wansmakelijke actie aan adres van Ruud Vormer

KAA Gent en Zulte Waregem speelden een oefenwedstrijd tegen elkaar in Oostakker. Na de wedstrijd liep het even fout. En dat heeft zo zijn gevolgen.

Ruud Vormer speelde bij Zulte Waregem op bezoek bij KAA Gent. Die werd met 4-2 verloren, maar het was pas na de wedstrijd dat het verkeerd liep.

De ex-speler van Club Brugge ging namelijk op de foto met een supporter van de Buffalo's. En die vond er daarna niet beter op dan bier in zijn gezicht te kappen.

Dit is een beschamende actie die we heel erg afkeuren. Op basis van een getuigenverklaring zal de dader gemeld worden bij de politie, waarna een pv op basis van de voetbalwet opgesteld kan worden. In naam van KAA Gent excuses aan Ruud Vormer, dit is niet waar wij voor staan. — Tom Vandenbulcke (@tomvandenbulcke) July 20, 2023

Het waren andere Gentse supporters die tussenkwamen om uiteindelijk erger te voorkomen. Onder meer Vak 228 veroordeelde het gedrag van de man.

PV

