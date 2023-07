Union vindt vervanger voor Boniface in Zwitserland, ook Anderlecht toonde interesse

Maar liefst 25 miljoen euro ontvangt Union voor de transfer van Victor Boniface. Meer dan genoeg dus om de transfermarkt op te gaan.

En de Brusselaars zouden ook al een vervanger gevonden hebben voor de Nigeriaan. Zo zou Mohamed Amoura volgens verschillende Franse media op het punt staan om een contract van 3 seizoenen te tekenen bij Union.

Union betaalt 3 miljoen euro aan Lugano voor de aanvaller. De 23-jarige Algerijn was in Zwitserland vorig seizoen goed voor 10 goals en 4 assists in 36 wedstrijden. Bij de Algerijnse nationale ploeg zit hij aan 4 doelpunten in 13 wedstrijden.

Ook Anderlecht toonde enkele maanden geleden nog interesse in de spits, geeft ook Lugano-coach Mattia-Croci Torti toe. "Het klopt, Anderlecht deed een voorstel", zei hij toen.