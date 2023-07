OFFICIEEL: Union SG realiseert regelrechte toptransfer

Union kwam met het grote nieuws naar buiten. Ze realiseren een enorme toptransfer voor één van hun spelers.

Amper één seizoen had Victor Boniface nodig om zijn stempel te drukken in Brussel bij Union SG en een toptransfer te realiseren. De aanvaller vertrekt naar het Duitse Bayer Leverkusen en zal dus volgend seizoen de Bundesliga onveilig maken.

Begin augustus 2022 kwam Boniface over van het Noorse Bodø/Glimt voor 2 miljoen euro. De Nigeriaanse spits was toen nog een nobele onbekende. Vanaf dat Dante Vanzeir in de winterstop naar de MLS ging ontbolsterde de aanvaller helemaal. Vooral Europees kon hij zijn stempel drukken.

Europees kwam hij 11 keer tot scoren in 14 wedstrijden. Dit zorgde ervoor dat de scouts in de tribunes zijn naam snel noteerden in hun boekje. In de Jupiler Pro League vond hij ook de weg naar de netten, maar dat liep iets minder vlot. In 31 wedstrijden kwam hij 7 keer tot scoren in de Belgische competitie.

Dit allemaal te samen was genoeg om het Duitse Bayer Leverkusen te overtuigen. Er zou sprake zijn van een som van rond de 20 miljoen euro + bonussen. Een pak meer dan de 2 miljoen die Union nog vorige zomer voor de Nigeriaanse aanvaller betaalde.