Overmars tempert verwachtingen rond Antwerp met enkele verrassende uitspraken: "Club Brugge en Anderlecht? We hinken nog steeds ver achterop"

Drie op drie. Antwerp FC schreef de naam bij op de erelijst van de drie meest recente voetbalprijzen van het land. Toch beseft Marc Overmars als geen ander dat het stamnummer één nog stappen te zetten heeft.

Vorig seizoen pakte Antwerp FC de titel én de Croky Cup. Afgelopen weekend kwam daar ook de Supercup bij. Het moet gezegd: sinds de komst van Marc Overmars heeft The Great Old nog enkele bokkensprongen gemaakt. Al blijft de Nederlander op zijn hoede voor wat komen gaat.

"Ik wou heel graag eens kampioen worden met Antwerp", aldus Overmars in Het Laatste Nieuws. "Dat is gelukt. Nu moeten we verder bouwen. Het zou bijvoorbeeld heel mooi zijn om dit seizoen al in de poulefase van de Champions League te geraken. Al besef ik ook dat we een beetje geluk nodig hebben."

© photonews

Overmars beseft als geen ander dat de vetpotten van het Kampioenenbal nodig zijn om verder te groeien. "Kijk naar Club Brugge. Ze staan momenteel nog steeds een pak verder dan ons. Daar zijn ze er dan ook in geslaagd om enkele seizoenen na elkaar Champions League te spelen, hé."

"Dat geldt ook voor RSC Anderlecht", verrast Overmars. "Dat is van oudsher de grootste club van België. Antwerp heeft de voorbij jaren enorme stappen gezet, maar anderzijds hinken we nog steeds ver achterop."

Roepen dat we opnieuw voor het kampioenschap gaan? Zo ver staat Antwerp FC nog niet

De sportief directeur van Antwerp wil zich ook de komende maanden in de underdogrol wentelen. "Op dit moment gaan we niet roepen dat we opnieuw voor het kampioenschap gaan. Zo ver staan we simpelweg nog niet. Al kan je dat op anderhalf jaar tijd ook niet verwachten."