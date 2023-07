Beerschot ziet belangrijke pion vertrekken naar KV Kortrijk

Er viel dinsdag nieuws te rapen bij Beerschot. Dit zowel positief als negatief.

Bij Beerschot was er vandaag zowel goed als slechts nieuws te rapen. Dit nieuws zullen de fans het beste vinden.

Herdenkingswedstrijd Marc Steenackers

Beerschot heeft zijn tegenstander gevonden voor de jaarlijkse galawedstrijd. Al was dit gemakkelijk dit jaar. Er waren nochtans kandidaten genoeg.

“Dit jaar had onze club al verschillende teams benaderd om tegen te spelen, maar deze tegenstanders werden telkens negatief geëvalueerd door de bestuurlijke overheden wegens te groot risico. Uiteindelijk kreeg Beerschot groen licht voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard op vrijdag 4 augustus, onder voorwaarde dat er geen bezoekende supporters zijn", luidt het op de website van Beerschot.

Vertrek van Pieter Jacobs

Deze keer is het geen speler die vertrekt bij Beerschot, maar een belangrijk lid van de technische staf. Zo zal Pieter Jacobs de club verlaten. Hij was de head of performance bij de Antwerpenaren en was al sinds 2018 actief bij de club.

“Begin juli liet Jacobs weten dat hij omwille van familiale redenen koos voor een nieuw avontuur bij KV Kortrijk”, laat Beerschot weten via hun website.