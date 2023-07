Straf: 'Union SG troeft Gent én Kompany af voor speler Anderlecht'

Heel wat teams willen zich deze zomer versterken. En dan komen ze ook in het vaarwater van een aantal andere topclubs uit eigen land. Het is niet anders voor een Belgisch toptalent.

De nog steeds maar 18-jarige Noah Sadiki werd een maand geleden al gelinkt aan het Burnley van Vincent Kompany, maar de kans dat hij naar Engeland trekt is ondertussen steeds kleiner. Steeds meer ploegen beginnen zich te roeren voor het talent.

De rechtsback stond ook al eventjes in de belangstelling van Union SG. En er zijn nog teams die er wel een rechtsachter bij willen, want ook KAA Gent zag wel wat in hem.

Sadiki speelde al 28 wedstrijden voor de A-ploeg van paars-wit, maar zijn contract loopt wel af in juni 2024. En dus is het misschien het moment om te cashen.

Union haalt het

Eerder werd een bod van 1 miljoen euro van Burnley door Anderlecht geweigerd. De Belgische clubs willen mogelijk wel iets dieper in de buidel tasten.

Volgens La Dernière Heure is de kogel nu zo goed als door de kerk. Union SG wordt de uiteindelijke bestemming van de talentvolle verdediger. Er zou een contract voor vier seizoenen klaarliggen en woensdag zijn er al de medische testen.