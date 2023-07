Union in de problemen! Totale leegloop dreigt deze zomer

Union kende al een moeilijke transferzomer. Zo zien ze sterkhouder na sterkhouder vertrekken. Mogelijk komt daar nu nog één bij.

Union zag deze zomer al vijf belangrijke spelers vertrekken. Zo hebben Teuma, Boniface, Van Der Heyden, Kandouss en El Azzouzi al andere oorden opgezocht. Tegelijkertijd hebben ze hun trainer, Karel Geraerts, zien vertrekken.

Daar gaat volgens het Engelse Daily Mail mogelijk nog een zesde speler bijkomen. Zo zou Blackburn Rovers een bod hebben gedaan op Ross Sykes. De 24-jarige verdediger zou zo kunnen terugkeren naar de Engelse competitie.

Sykes speelde een belangrijke rol bij Union afgelopen seizoen. Zo kwam hij 26 keer in actie voor Union in zijn eerste seizoen voor de Brusselaars. Deze namen hem namelijk vorig seizoen over voor €280.000 van het Engelse Accrington.