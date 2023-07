OFFICIEEL: bij Anderlecht vertrekkend talent heel duidelijk: "Ik bedank Kompany, ik kreeg onder Riemer niet die kans"

Anderlecht is een talent kwijtgespeeld. Eentje dat onder Brian Riemer geen kansen kreeg en dat maakt de speler in kwestie ook nog eens duidelijk.

Noah Sadiki heeft op Instagram bevestigd dat hij Anderlecht gaat inruilen voor Union. "Na 14 jaar verlaat ik mijn opleidingsploeg. Ik bedank al mijn trainers, alle personen die me geholpen hebben, al mijn ex-ploegmaats. Ik bedank vooral Vincent Kompany die me gelanceerd heeft in de eerste ploeg."

"Hij heeft me vertrouwen en hoop gegeven", gaat de lofzang van de 18-jarige rechtsachter voor Kompany verder. "Hij heeft mij en mijn familie vreugde en fierheid gebracht. Felice Mazzu is op die weg verder gegaan, ook hem bedank ik."

Brian Riemer zag het blijkbaar veel minder zitten in Sadiki. "Jammer genoeg kreeg ik onder Brian Riemer en de nieuwe sportieve directie niet die kans. Ik respecteer hun beslissingen. Ondanks verschillende voorstellen uit het buitenland, waaronder eentje van Burnley, heb ik mijn volgende club gekozen. Ik ga zelf mijn toekomst schrijven."

Inmiddels hebben Anderlecht en Union de transfer ook officieel bevestigd.