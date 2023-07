De Condé heeft nog één topprioriteit op de transfermarkt en legt uit wat er moet gebeuren voor terugkeer

Genk is nog niet klaar op de transfermarkt. Er moet nog één profiel bijkomen: een diepe spits. Daarvoor heeft Dimitri De Condé nog heel was dossiers op zijn bureau liggen, maar een doorbraak is nog niet voor meteen, denkt hij.

Genk heeft nog een back up voor Arokodare nodig. "Alleen blijft het voor elke club de moeilijkste positie om in te vullen. Dat heeft te maken met het prijskaartje en het feit dat de carrousel internationaal nog op gang moet komen", aldus De Condé bij HBvL. "Dat heeft zijn gevolgen op elk niveau. Ik blijf erbij dat de transferperiode veel te lang duurt. Wij zijn rechtstreeks of onrechtstreeks afhankelijk van de clubs uit de topcompetities, die vaak pas half augustus écht in actie schieten.” De naam van Paul Onuachu is al een paar keer gevallen. Een terugkeer is niet van tafel, want Genk wil ervaring, geen jonge speler. “Als wij een speler willen met dergelijke marktwaarde van een Engelse club, dan hebben we daar de touwtjes nooit in eigen handen. Pas als de speler én de club een opening laten, kunnen wij in actie komen.”