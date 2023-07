OFFICIEEL: Beerschot versterkt zich met voormalige Rode Duivel

Beerschot zag deze zomer al een aantal spelers vertrekken, maar heeft zich nu versterkt met een voormalige Rode Duivel.

Beerschot maakte bekend dat Derrick Tshimanga een contract tekent voor één seizoen bij de Antwerpse club. Hij komt transfervrij over van reeksgenoot SK Beveren waar hij geen nieuw contract kreeg. Hij wordt zo de nieuwe linksback van Beerschot.

Tshimanga begon zijn carrière bij SK Lokeren voor hij een toptransfer kon afdwingen naar Racing Genk. Daar bleef hij iets meer dan vier jaar, maar kon de grote verwachtingen niet inlossen. Nadien volgde nog passages bij Willem II, OH Leuven en SK Beveren.

Onder Georges Leekens was hij éénmaal Rode Duivel. Dit in de oefenwedstrijd tegen Slovenië in 2011. Hij kreeg toen 4 minuten speeltijd in een wedstrijd die op 0-0 eindigde.

“De cirkel is rond”, reageert Tshimanga via de clubwebsite. “Ik ben opgegroeid in de schaduw van het Olympisch Stadion en ik ging hier naar de middelbare school op het Pius X. Beerschot is een ploeg waar ik al van bij de jeugd wilde spelen, maar de puzzelstukjes vielen nooit juist. Nu dus wel.”