'Club Brugge wint strijd met Parma en andere Belgische teams in jacht op 18-jarige Belg'

Een jonge, beloftevolle Belg krijgt weinig speelkansen bij zijn Franse club. En dus komt hij misschien wel terug naar ons land, al zijn er kapers op de kust.

Afgelopen zomer vervoegde Norman Bassette de hoofdmacht van Stade Malherbe de Caen na twee seizoenen als belofte. De Belgische jeugdinternational moest er lang wachten op kansen.

Uiteindelijk kreeg hij die in het voorjaar wel enigszins, waardoor hij tot dertien wedstrijden kwam in de Ligue 2. De rest van de tijd speelde hij voor de beloften.

Parma?

In de winter waren er al Belgische ploegen in hem geïnteresseerd, maar de gewezen man van Charleroi en Eupen bleef toen in Frankrijk. Nu zou dat anders kunnen worden.

Club Brugge heeft zich nadrukkelijk gemeld en wil alle andere clubs te snel af zijn. Enkele maanden geleden wilde ook onder meer Parma hem, net als diverse andere Belgische teams.