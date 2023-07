Defour doet zijn zegje over de moeilijke kalender en blijft echt wel bescheiden bij het duidelijk maken van de doelstelling

Steven Defour en zijn manschappen zijn klaar om er weer in te vliegen. De doelstelling dit seizoen is bij KV Mechelen eerder bescheiden, met ook nog het verloop van het vorige kampioenschap in gedachten.

In tegenstelling tot de voorgaande jaren was het vooral achterom kijken, om uiteindelijk uit te komen op een dertiende stek. Beter doen is zeker de boodschap. Maar wat is nu juist het doel, ook rekening houdend met het nieuwe format?

"Ik denk dat er veel zenuwachtigheid zal zijn bij de ploegen", voorspelt Steven Defour in een exclusieve babbel met Voetbalkrant. "Er zijn weer drie potentiële zakkers en je moet in die top 12 zitten om safe te zijn. Play-off 2 halen is zeker ons doel."

Pittig begin

Voorlopig geen grote uitspraken dus in Mechelen. Eerst maar eens zien hoe ze op gang komen in de competitie, want drie van de eerste vier tegenstanders zijn Club Brugge, KAA Gent en Union. "Ja, redelijk pittig", zegt Defour over de kalender in het seizoensbegin. "Maar oké, dat zijn dingen die wij niet in de hand hebben."

Zondagavond maakt KV Mechelen de verplaatsing naar het Jan Breydelstadion om blauw-zwart partij te geven. "Wij moeten gewoon zorgen dat we klaar zien voor die eerste wedstrijd. Ook al is die heel moeilijk. Maar ja, we gaan tegen alle ploegen moeten spelen."