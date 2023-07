Ziet KAA Gent nog een sterkhouder vertrekken? "Alleen dan zou ik erover nadenken"

KAA Gent heeft al enkele belangrijke spelers zien vertrekken. Er was al de verkoop van Joseph Okumu en ook Gift Orban wil vertrekken. Wat met Julien De Sart, een van de favoriete spelers trainer Hein Vanhaezebrouck?

Julien De Sart kwam over van KV Kortrijk en bij KAA Gent groeide hij uit tot een van de sterkhouders. Ook is hij een van de favoriete spelers van Hein Vanhaezebrouck, maar zou een transfer voor De Sart mogelijk zijn. Momenteel is zijn marktwaarde zo'n 4 miljoen euro.

Bij Het Laatste Nieuws maakte De Sart zelf duidelijk wat zijn situatie is. "Als er een stabiele club zou komen met een vergelijkbaar profiel als Gent, zou ik erover nadenken, maar ik zit hier echt goed", aldus De Sart.

"Ik zie geen enkele reden om te vertrekken", ging De Sart verder. "Mijn engagement voor Gent is voor op lange termijn." De middenvelder heeft nog een contract tot midden 2026.