Belgische scheidsrechters dreigen met staking, maar... ze hebben hun zaak afgelopen weekend weinig goed gedaan

Speeldag 1 is voorbij en er wordt weer duchtig gesproken over de prestaties van de scheidsrechters en de VAR. Maar intussen wordt er achter de schermen al weken gediscussieerd over een loonsopslag voor de refs. En dat dreigt op de piek gedreven te worden.

De scheidsrechters krijgen nu 2.000 euro bruto boven op hun semiprofessioneel loon voor een gefloten match. Voor een VAR-opdracht krijgen ze echter slechts 400 euro. Het gaat vooral om die laatste verloning. De Pro League, dat een deel van de kosten moet dragen, wil daarin wel meegaan, maar pas als er meer transparantie komt over de prestaties van de refs, liefst gestaafd met data, weet Het Nieuwsblad. De krant schrijft ook dat de refs ongeduldig worden en dat er de voorbije weken gesproken werd over een staking. Tot dusver kwam die er niet, maar als er de komende maanden geen oplossing komt, zou dat alsnog kunnen gebeuren.