Opvallende ruildeal op komst tussen Antwerp en OHL? Spits staat voorlopig niet te springen voor transfer naar Leuven

Eerder verwees OHL al een bod van 5,5 miljoen euro op de defensieve middenvelder in de prullenmand. Antwerp geeft echter niet op en wil nu een andere speler betrekken in de deal.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri wil de landskampioen Michael Frey (29) betrekken in de deal. De Zwitserse spits verdween sinds de komst van Vincent Janssen naar de achtergrond bij The Reds, en werd het voorbije half jaar uitgeleend aan het Duitse Schalke 04.

Enig probleem: de Zwiterse spits staat momenteel allesbehalve te springen voor een transfer naar OHL. Slecht nieuws voor de Leuvenaars, die op dit moment wel een goede spits kunnen gebruiken.

🔴 Infos Royal Antwerp FC :

🇧🇪 I understand Mandela Keita & #RAFC found an agreement on personal terms.

🏟️ Now it’s up to the clubs. Antwerp offered money + Michael Frey, what #OHL - which’s looking for a 9 position - agreed.

🤔 But as of now, the Swiss striker didn’t agreed… pic.twitter.com/LbT7hdXF36