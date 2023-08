Anderlecht-aanwinst heeft geen schrik van verwachtingen: "Daarom zag Anderlecht me er een leuke club uit"

Anderlecht haalde vorige week nog eens drie aanwinsten. Het hoopt daarmee ook het tij te keren wat betreft de resultaten.

Kasper Dolberg, Louis Patris en Maxim Dupé stonden tegen Union al in de basis, op Luis Vazquez, Justin Lonwijk en Tudor Mendel-Idowu was het nog even wachten op hun debuut. Dat is wellicht voor een van de komende weken.

De Argentijn Luis Vazquez (22) moet met Kasper Dolberg de concurrentie aangaan voor de spitspositie. Inmiddels heeft hij ook een eerste interview gegeven. "Het belangrijkste voor mij is de stap naar het Europese voetbal zetten, zeker naar zo'n mooie club als Anderlecht."

Vazquez heeft ondertussen al goed zijn geschiedenis gestudeerd want hij weet welke Argentijnen er al voor paars-wit. "Ik weet welke Argentijnen hier gespeeld hebben", zegt hij. Daarna noemt hij onder meer Lucas Biglia, Nicolas Frutos en Matias Suarez.

Maar dat schrikt Vazquez niet af. "Dat motiveert me enkel nog meer om te bereiken wat zij bereikt hebben. Daarom zag Anderlecht me er een leuke club uit met een mooi verleden."