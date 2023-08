Liverpool nog steeds in pole position om Roméo Lavia binnen te halen: nieuw bod onderweg

Eerder bracht Liverpool al een bod van 43,5 miljoen euro uit op de defensieve middenvelder, maar daar kon Southampton geen vrede mee nemen. Er wordt verwacht dat The Reds eerstdaags met een tweede bod op de proppen komen voor de Belg: eentje van 50 miljoen euro.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat Liverpool snel een nieuw bod uitbrengen. Persoonlijk is Lavia er al uit met Liverpool. Het is enkel nog wachten op een overeenkomst tussen de 2 Engelse clubs.

Hoe dan ook gaat de jonge middenvelder niet mee met Southampton naar The Championship. Naast Liverpool zou Atlético Madrid met meest concreet zijn voor Lavia. Diego Simeone is grote fan van de Belg.

Liverpool will bid again for Romeo Lavia, no doubts; it was already decided last week and club now ready to submit new proposal to Southampton 🔴 #LFC



There's already green light from the player, it depends on Liverpool to agree fee with Southampton now. pic.twitter.com/DqUkrdKM14