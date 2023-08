Belgisch onderonsje in Europa? Door het resultaat van KRC Genk is het alleszins perfect mogelijk

Krijgen we binnenkort nog eens een Belgisch onderonsje in Europa? Na het resultaat van KRC Genk tegen Servette is dat alleszins een reële optie.

Het is altijd wel iets bijzonder wanneer twee ploegen uit hetzelfde land het in Europees verband tegen mekaar opnemen. Het is mogelijk dat dit seizoen ook twee Belgische clubs zich hieraan zullen wagen. Omdat Genk zich in de strafschoppen verslikte in Servette, komt het voortaan uit in de kwalificatieronden van de Europa League.

Genk-Union een mogelijkheid

Het Griekse Olympiakos is de eerstvolgende klip die de Genkenaren moeten omzeilen. Als die missie met succes afgerond kan worden, wacht nog een play-offronde om naar de Europa League te mogen. Eén van de mogelijke tegenstanders in die play-offronde is ... Union.

Wie weet krijgen Genk en Union binnenkort dus wel een heel korte Europese verplaatsing voorgeschoteld. Al hangt dat van de loting af. Genk zou in de bewuste ronde ook nog tegen vijf andere ploegen kunnen uitkomen. Op papier lijkt Ajax de moeilijkste tegenstander uit het buitenland die de Belgische vicekampioen kan loten.