Ex-ploegmaats Zinckernagel halen hard uit naar hem op sociale media na transfer

De transfer van Philip Zinckernagel naar Club Brugge lag uiteraard gevoelig bij de Standard-supporters. Maar ook een paar ploegmaats van de Deen konden het moeilijk verkroppen, zo bleek op sociale media.

Zinckernagel postte op zijn Instagram een foto van hem in blauw-zwart truitje en daar kwam al snel heel wat reactie op. Aron Dönnum reageerde met een middelvinger en Noah Ohio met een paar brakende emoji's.

Zinckernagel reageerde er lachend op: "Haha, sorry bro", liet hij weten. Eerder was er ook wat commotie over de derde kit van Club, die overwegend rood was. Ook daar reageerde de officiële Facebook-account van de club op met 'What's next?'.

"Je zal ontgoocheld zijn over de sfeer, man. Het is niet zoals Sclessin", reageerde de sociale media van Standard op zijn Instagram-post.