Na de interesse van Club Brugge: opnieuw meldt een club zich voor Schmidt bij STVV, dat een Ka(h)ve(h) in huis haalt

STVV-doelman Daniel Schmidt staat al een tijdje in de etalage. Club Brugge toonde zelfs interesse, maar ging uiteindelijk voor Nordin Jackers als back-up voor Mignolet.

Dat betekent niet dat het Japanse sluitstuk zeker bij de Truienaars gaat blijven, integendeel. Volgens Het Belang van Limburg is het Franse FC Metz van plan om een bod uit te brengen op Schmidt, die in de thuiswedstrijd tegen Standard gewoon nog tussen de palen staat.

Afwachten maar of het voorstel van Metz Sint-Truiden kan overtuigen. Zion Suzuki van de Urawa Reds uit Japan ligt nog altijd in pole positie om in Haspengouw de opvolger te worden van zijn landgenoot, als die andere oorden zou opzoeken.

Contract voor tester

Ondertussen heeft STVV zijn aanvallend compartiment wel reeds aangesterkt. In onze voetbalcompetite kennen we al verschillende clubs met de naam KV, nu komt daar ook een speler bij, met weliswaar een andere schrijfwijze. De Amerikaanse tester Kahveh Zahiroleslam heeft STVV kunnen overtuigen en gaat een contract tekenen.