Thomas Meunier ziet Belgische piste door de neus geboord worden

Een blessure in de voorbereiding is altijd nefast om het seizoen te beginnen. Thomas Meunier krijgt daar nog eens bijkomend slecht nieuws bij.

Borussia Dortmund is momenteel in de Verenigde Staten op toer op het nieuwe seizoen voor te bereiden. Voor Thomas Meunier is het alvast een voorbereiding in mineur want de verdediger viel geblesseerd uit. Het zou gaan over een spierblessure en hij zou enkele weken aan de kant staan.

Dit is slecht nieuws voor Thomas Meunier want de Rode Duivel mag namelijk vertrekken bij Borussia Dortmund. De verdediger mag uitkijken naar een nieuwe club, maar een blessure waardoor hij enkele weken aan de kant staat bemoeilijkt dit verhaal.

Zo is volgens de Franstalige journalist Sasha Tavolieri Club Brugge al afgehaakt. De Bruggelingen zagen in hun ex-speler Meunier de perfecte vervanger voor Buchanan, maar deze is nog steeds bij Club. Er zijn wel wat ploegen die interesse hebben getoond in de Buchanan, maar een concreet bod is nog niet binnengekomen. Hierdoor is de optie Meunier, mede door zijn blessure, definitief van de baan.