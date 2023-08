Van Den Dreef naar het business hart van Londen, nieuwe positie en grote droom voor Belg

Casper De Norre verhuisde van OH Leuven naar Millwall, een iconische ploeg in The Championship. Momenteel woont hij daar in Canary Wharf, het commercieel hart van Londen. En hij heeft grote vooruitzichten.

Bij Millwall zal hij een nieuwe positie moeten bekleden. “Ze wilden me er graag bij als middenvelder, een echte verbindingsspeler tussen verdediging en aanval. Dat deed ik bij OHL soms al, wel speelde ik toen ook vaak als puur verdedigende middenvelder", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het zal even aanpassen worden, want de trainingen zijn er anders dan onder Marc Brys. "In Leuven oefenden we lang. Hier zijn de sessies veel korter, maar wel veel explosiever en meer gericht op intensiteit."

Uiteraard gaat hij er ook financieel op vooruit. "Daar doe ik niet onnozel over. Maar in België gaan bij sommige clubs en spelers zeker grotere bedragen om. Pas als je in de Premier League terechtkomt, wordt er met veelvouden gewerkt. Ik droom van de Premier League, maar laten we het eerst maar eens waarmaken in de Championship."