'Toptalent Club Brugge op weg naar Nederland'

Club Brugge dreigt een toptalent te verliezen. Cisse Sandra zou op weg naar Nederland zijn. Al zijn nog andere clubs ook geïnteresseerd.

De aanvallende middenvelder maakte in de zomer van 2021 zijn profdebuut bij Club Brugge. Nadien kwam hij af en toe in actie, maar hij kon zich nooit echt doorzetten.

Afgelopen seizoen schipperde Sandra tussen het A-team en Club NXT. In de Challenger Pro League kwam hij 13 keer in actie en maakte hij 5 doelpunten. Op het einde van het seizoen kwam Sandra in 1A meer in actie. Zo scoorde hij in de play-offs.

Maar Sandra wil meer speelminuten. Volgens Het Laatste Nieuws is er interesse van verschillende clubs, maar Willem II is het meest concrete. Zo zou het best kunnen dat we Sandra komend seizoen in de Nederlandse Keuken Kampioen Divisie zullen zien.