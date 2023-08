Marc Coucke is zéér duidelijk over verkoop Anderlecht

RSC Anderlecht verloor op de openingsspeeldag van Union SG. Van Marc Coucke was in het Dudenpark geen spoor.

Coucke zat in Blankenberge, voor een Comedyshow. "Maar net als iedereen zat ik op mijn gsm de eerste uren de voetbal in de gaten te houden", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

"Ik ben lijdend voorwerp, net als iedereen. Ik leek te kijken naar match 35 van vorig seizoen. Ach, we moeten geduld hebben."

Niet te koop

De verkoop van RSC Anderlecht staat dan ook op geen enkele manier in de plannen van de sterke man van RSC Anderlecht. Coucke denkt er niet aan.

"Natuurlijk ga ik niet verkopen. Daar denk ik zelfs niet aan. Natuurlijk is er interesse, maar ik heb met niemand gesproken. Het interesseert me zelfs niet. Anderlecht staat niet te koop."