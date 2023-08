Toch wel gemengd nieuws in Anderlecht-kamp: Riemer heeft twee nieuwe opties maar mist tegen Antwerp ook titularis

Gaan we tegen Antwerp opnieuw een druk gesticulerende Anderlecht-coach zien? Brian Riemer heeft alvast werk op de plank liggen en moet op de Bosuil een titularis missen. Anderzijds komen er wel twee nieuwe krachten bij.

In de selectie van Anderlecht voor de kraker tegen Antwerp vallen uiteraard de namen van Luiz Vasquez en Justin Lonwijk op. Deze twee nieuwkomers komen in aanmerking voor hun debuut bij paars-wit. Zij werden recent aangetrokken om respectievelijk de aanval en het middenveld van Anderlecht te versterken.

Meteen schitteren in een thuiswedstrijd tegen een andere topclub zou voor beiden het ideale scenario zijn. Zeker de beschikbaarheid van Lonwijk komt als geroepen, want een andere middenvelder moet verstek geven. Majeed Ashimeru heeft een blessure opgelopen en komt zondag niet in actie. Ashimeru was op speeldag 1 basisspeler.

Squad news. Première selection pour Luis Vázquez & Justin Lonwijk. 🟣⚪ #ANDANT



ℹ Majeed Ashimeru maakt geen deel uit van de selectie vanwege een blessure.

Sowieso was in die zone van het veld wel enige verbetering nodig, was reeds te zien in de derby tegen Union. De andere namen die in die affiche op het wedstrijdblad stonden, komen ook nu opnieuw in aanmerking voor speelminuten.