Sacha Tavolieri bevestigt: 'Antwerp onderhandelt al met grote vis om Stengs te vervangen'

Royal Antwerp FC werd vorige week al in verband gebracht met Steven Berghuis. The Great Old zou ook deze zomer een grote vis willen binnenhalen om de ploeg te versterken.

Berghuis zou het vertrek van Calvin Stengs moeten opvangen. De Nederlands international ligt momenteel nog onder contract bij het Nederlandse Ajax Amsterdam.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri zijn er al gesprekken geweest tussen Berghuis en Antwerp omtrent een persoonlijke deal. Of er al op clubniveau contacten geweest zijn is nog niet duidelijk.

Berghuis ligt bij Ajax nog onder contract tot midden 2025. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 12 miljoen euro.

