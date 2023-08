Erop of eronder, nu of nooit: 'Antwerp gaat hard en mikt naast aanslepend dossier op nog twee extra miljoenenaankopen'

Alle hens aan dek voor Marc Overmars en Royal Antwerp FC. De Champions League komt namelijk dichterbij.

Antwerp heeft de pech dat de kampioen in deze jaargang niet rechtstreeks geplaatst is voor de poulefase van de Champions League. Geen zekere vetpotten dus.

De poules halen van het kampioenenbal levert heel veel geld op. Een goede campagne levert toch gauw 20 miljoen euro meer op dan een campagne in de Europa League.

En dus is het van primordiaal belang dat The Great Old de poulefase weet te behalen. Dan moeten ze de komende weken AEK Athene of Dinamo Zagreb voorbij in de play-offs.

Bij Antwerp is er het geloof dat het tegen gelijk welke tegenstander ongeveer fifty-fifty zal zijn qua kansen. Het liefst versterken ze zich dan ook nog gretig bij stamnummer 1.

6, 10 en CV

Mandela Keita is nog steeds een van dé absolute prioriteiten bij Antwerp, al vond men nog steeds geen vergelijk met OH Leuven. Maar volgens Het Nieuwsblad heeft de club nog andere werven op stapel staan.

Zo moet er ook nog een aanvallende middenvelder en een centrale verdediger. Na het mislopen van Stengs willen ze zeker voor die eerste positie flink wat miljoenen uitgeven - Stengs trok naar Feyenoord ondanks een bod van zes miljoen euro van Antwerp.

Flinke investeringen op komst dus nadat kostbare tijd werd weggegooid. Met als ultieme doel om daarna in de vetpotten te graaien van de Champions League? En wat als doelman Jean Butez nog wil/gaat/zal vertrekken?