Manchester United? Arthur Vermeeren laat zich uit over transfer naar grootmacht: "Dan is het wél mogelijk"

Antwerp FC moet nog steeds vrezen voor het vertrek van Arthur Vermeeren. Manchester United volgt de 18-jarige middenvelder nog steeds. Wat denkt hij zelf van zo'n absolute toptransfer?

Het moet immers gezegd: Arthur Vermeeren is op Belgisch niveau dan wel héél sterk aan het acteren, maar de stap richting Old Trafford is andere koek.

“Ik zou nooit voor een club kiezen waar de kans groot is dat ik niet zal spelen”, blijft Vermeeren in De Zondag met de voetjes stevig op de grond.

Verkoop én verhuur aan... Antwerp FC?



Maar dat wil niet zeggen dat een transfer sowieso van de baan is. “Zo’n transfer naar een Europese topclub is een optie. Maar dan zal er een uitleenbeurt in de deal moeten zitten.”