'Belgische club wil Kortrijk en Frans team aftroeven voor neef Haaland'

Erling Braut Haaland? Neen, die gaan we nooit in de Belgische competitie te zien krijgen. Maar zijn neefje lijkt dat wél te kunnen.

Jonathan Braut Brunes is een 23-jarige Noorse spits, die dit seizoen al goed bij schot is in de Noorse competitie. Daar speelt hij bij Stromsgodset.

De spits is de neef van Haaland en lijkt nu mogelijk naar de Belgische competitie te kunnen en willen komen. De geruchten zijn niet nieuws.

Photonews

Een week geleden werd ook al gesproken van de interesse van zowel KV Kortrijk als OH Leuven. Volgens Het Nieuwsblad blijven de Leuvenaars nu concreet.

Kaper op de kust

De 23-jarige Noorse aanvaller zou een kleine twee miljoen euro moeten kosten. Ook Le Havre zit ondertussen achter hem aan.

In Noorwegen staat de speler nog tot 2025 onder contract. En dus is het nog maar de vraag hoe makkelijk hij los te weken is, al staat hij zelf wel alvast open voor een buitenlands avontuur.