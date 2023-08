Simon Mignolet laat zich duidelijk uit over terugkeer naar Rode Duivels na zware blessure Courtois

Simon Mignolet kon tegen het IJslande Akureyri zijn netten niet schoon houden. Maar de mogelijke terugkeer naar de Rode Duivels stond natuurlijk centraal.

Simon Mignolet nam in maart van dit jaar afscheid als Rode Duivel. Hij wou net als Toby Alderweireld meer tijd maken voor zijn gezin tijdens de momenten dat de Rode Duivels spelen en wil ook meer rust nemen tijdens die periodes.

Maar door de zware blessure van Thibaut Courtois rijst de vraag nu of Mignolet niet zal terugkeren bij de Rode Duivels. "Voor mij verandert er niets. Mijn keuze in maart om te stoppen als international was een persoonlijke keuze en had niets te maken met Courtois", zei Mignolet na de match tegen Akureyri.

"Ik heb toen wel gezegd dat de bondscoach mij altijd mag bellen in geval van nood. Maar het is niet aan mij om te zeggen of die nood er nu is. Volgens mij hoeft het op dit moment niet", stelde Mignolet nog. Volgens de Club-doelman heeft Tedesco ook nog genoeg goede doelmannen ter beschikking om nu op te stellen.

Mignolet hoopt natuurlijk dat Courtois snel weer op het veld kan staan. "Ik hoop natuurlijk dat hij zo snel mogelijk kan terugkomen. Dat hij een goede revalidatie en herstel kent. Dat is het belangrijkste op dit moment