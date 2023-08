Analist spreekt klare taal: "Ik snap dat Van Bommel hier ziek van is"

Marc Overmars is druk bezig om de spelerskern van Royal Antwerp FC op orde te krijgen. Vooral het vertrek van Calvin Stengs is een aderlating.

Royal Antwerp FC zette tegen een ontstellend zwak KV Kortrijk de puntjes op de i na de nederlaag tegen RSC Anderlecht van het weekend ervoor.

De ploeg draaide, al kreeg The Great Old ook wel wat hulp van de tegenstander. Aad de Mos ziet vooral dat Calvin Stengs niet meer van de partij is bij Antwerp. Hij komt nu uit voor Feyenoord, waar ook Bart Nieuwkoop van Union SG terug is.

“Ik heb nooit begrepen dat Feyenoord Nieuwkoop destijds heeft laten gaan – een goeie rechtsachter. Bij Union heeft hij wel nog een stap vooruit gezet: zijn rendement is erop vooruit gegaan”, zegt De Mos in Het Nieuwsblad.

Vooral in het dossier van Stengs heeft Antwerp verkeerd gedaan. “En Stengs, sjah… Het moet de eerste keer in zijn leven zijn dat Marc Overmars te lang getalmd heeft. Anders zat hij nu misschien weer bij Antwerp. Ik snap dat Van Bommel hier ziek van is.”