Wouter Vrancken duidelijk: "Hoeveel sms'jes ik Paul Onuachu al heb gestuurd? Al genoeg"

KRC Genk blijft ook dit seizoen frivool voetbal spelen. Alleen scoren de Limburgers niet gemakkelijk.

Dat KRC Genk extra troeven in de spits kan gebruiken hebben de wedstrijden van dit seizoen al duidelijk aangetoond. De naam van Paul Onuachu doet meer en meer de ronde in de Cegeka Arena.

Zijn transfer naar Southampton werd geen succes. Hij zat vaak op de bank en de ploeg degradeerde naar de tweede klasse. Een transfer lijkt de enige oplossing en Genk zou hem graag terughalen.

De club is druk in de weer om een nieuwe spits aan te trekken. “Het is niet zo dat ik elke dag bij Dimitri de Condé ga aankloppen. Hij en zijn team leveren heel goed werk en iedereen weet wel dat we er nog een spits bij willen”, zegt trainer Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

Onuachu is ook voor Vrancken een oplossing. “Hoeveel sms’jes ik Paul Onuachu al heb gestuurd? Al genoeg. Maar niet over een transfer. Ik heb het contact met Paul altijd onderhouden. Nu dat speelt, doe ik het niet meer. Ik laat het over aan andere mensen. Moest hij terugkeren: zoveel te beter. Zo niet, dan pakken we het contact wel weer terug op.”