📷 OFFICIEEL Brys krijgt wat hij wou: extra doelman voor OH Leuven

Maxence Prévot is de nieuwste aanwinst voor OH Leuven. De 26-jarige Prévot is een Franse doelman die transfervrij overkomt van het Franse FC Sochaux in de Franse Ligue 2.

Maxence Prévot tekent een overeenkomst voor drie seizoenen aan Den Dreef en moet de concurrentie aangaan met Valentin Cojocaru. Prévot begon met voetballen bij AS Essert. In 2004 stapte hij op 7-jarige leeftijd al over naar de jeugd van FC Sochaux. Daar doorliep Maxence verder alle jeugdreeksen en tekende in december 2015 zijn eerste profcontract.

Zijn debuut tussen de palen voor de eerste ploeg van FC Sochaux volgt in januari 2016 tegen FC Paris. In de zomer van 2018 werd de doelman aangeduid als aanvoerder. Prévot speelde in totaal 216 wedstrijden voor FC Sochaux met daarin 81 clean sheets. Prévot zal nu voor het eerst in zijn professionele carrière voor een andere club uitkomen. Prévot was ook belofteninternational voor Frankrijk.

Coach Marc Brys is tevreden met de versterking. “Met Maxence Prévot halen we een ervaren doelman met een sterke persoonlijkheid naar Leuven. Hij beschikt over sterke kwaliteiten als doelman en beschikt over leiderskwaliteiten en een winnaarsmentaliteit.”