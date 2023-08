OFFICIEEL: AA Gent verpatst aanvaller en krijgt nog transferprijs

KAA Gent heeft zoals verwacht een deal gevonden met het Turkse Eyüpsor voor Gianni Bruno. De 31-jarige spits wordt deze keer niet verhuurd, maar vertrekt definitief, waardoor de Buffalo's nog een transferprijs ontvangen.

Bij Gent had Bruno nog een overeenkomst tot eind volgend seizoen. Hij werd afgelopen seizoen al uitgeleend aan Sint-Truiden. Een succesvolle overstap, want de spits scoorde 20 keer in 33 matchen voor STVV. Daarvoor maakte hij 2 doelpunten in 16 wedstrijden in zijn debuutseizoen bij KAA Gent.

Na eerdere geslaagde passages in België bij Cercle Brugge en Zulte Waregem kiest Gianni nu nog eens voor het buitenland. Bij Eyüpsor komt hij onder de vleugels van coach Arda Turan, die nog voor Galatasaray, Atletico en Barcelona voetbalde.

Bij Gent moest hij opboksen tegen het duo Cuypers-Orban en dat was een strijd die hij sowieso ging verliezen. Al is er nog steeds sprake van een transfer van Orban.