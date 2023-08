René Vandereycken heeft duidelijk advies klaar voor transfer van Mats Rits

Mats Rits is op weg naar RSC Anderlecht. Hij kon ook Club Brugge inruilen voor Union SG, maar zover zal het niet komen.

RSC Anderlecht kon weer niet overtuigen, maar pakte voor de tweede week op rij de drie punten. Met Patris en Leoni in het elftal, maar analist René Vandereycken vraagt af voor hoelang dat nog zal zijn. Zeker aan Leoni twijfelt hij.

“Als Mats Rits straks tekent, zou hij zomaar al uit de ploeg kunnen verdwijnen. Rits vind ik zeker een goeie transfer voor Anderlecht, maar ook voor hemzelf”, vertelt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

Een logische beslissing om te vertrekken. Maar dan is er nog de keuze tussen RSC Anderlecht en Union SG. “En als je moet kiezen tussen drie jaar Anderlecht en vier jaar Union, zou ik ook voor Anderlecht kiezen. Union heeft twee schitterende jaren achter de rug en is foutloos aan het nieuwe seizoen begonnen, maar biedt het meer zekerheid op succes in de komende drie jaar?”

Daar gelooft Vandereycken helemaal niet in. “Bovendien heb ik al vaker gelezen dat het zich qua salaris aan bepaalde limieten houdt – ook daardoor kan drie jaar Anderlecht interessanter zijn dan vier jaar Union.”