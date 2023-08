Westerlo-middenvelder Van Den Keybus heeft duidelijke boodschap voor ploegmaats na nieuwe nederlaag

KVC Westerlo ging zondagavond in eigen huis met 1-3 de boot in tegen KAA Gent. De Kemphanen blijven hierdoor met 1 op 9 steken na de drie speeldagen.

Bij Westerlo kwamen er al veel nieuwe spelers aan deze transferperiode. Die konden zich voorlopig nog niet helemaal in de ploeg werken. Dat weet ook Westerlo-verdediger Thomas Van Den Keybus. "Het is zeker een aanpassing. Bij sommigen is het de taalbarrière. We moeten hier zo snel mogelijk op inpikken."

"We zijn er wel dagelijks mee bezig, maar ik vind dat dit nog beter moet. En liefst zo snel mogelijk. Als we nu nog verliezen is dat ook niet goed voor die jongens want ze moeten net openbloeien. Maar in het voetbal is dat gewoon zo. Spelers komen en gaan. Zo komen er altijd nieuwe culturen en nationaliteiten in de ploeg en daar moeten we mee leren werken."

De jonge middenvelder had ook nog duidelijke instructies voor zijn nieuwe ploegmakkers. "Die jongens zijn misschien wat stiller omdat ze de ploeg nog niet goed kennen. Ze willen dan nog niet echt beginnen roepen op iedereen omdat ze wat stiller zijn. Dat moeten ze juist wel doen en dat verwachten we ook van hun."