Het gaat hard: 'Na Rits ook oplossing in de maak voor deze middenvelder Club Brugge'

Bij Club Brugge blijven ze verder gaan op de ingeslagen weg en willen ze nog deals doen. Enkele spelers moeten nog wegraken.

Mats Rits werd getransfereerd naar RSC Anderlecht, maar nog enkele andere spelers kunnen de komende weken nog vertrekken. Daarbij nog een aantal interessante pionnen.

Zowel Eder Balanta als Faitout Maouassa passen niet meer in de plannen van Ronny Deila. Ook zij mogen dus gaan verkassen.

© photonews

Voor Balanta was er lange tijd geen concreet aanbod en ook weinig interesse, maar nu lijkt een en ander toch te bewegen. En dus kan ook hij binnenkort andere oorden opzoeken.

Huurdeal?

In Argentinië klinkt het dat Independiente hem graag zou willen aantrekken. Of blauw-zwart op de speler met een aflopend contract in juni 2024 nog zal kunnen cashen is een andere zaak.

Omdat er tot op heden geen schot in de zaak kwam, zouden ze eventueel ook genoegdoening nemen met een huurdeal. Er wordt sowieso niet meer op hem gerekend.