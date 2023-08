Het gaat snel: 'Anderlecht wil opvolger Kindermans met verleden bij Club Brugge bij andere JPL-club weghalen'

Het avontuur van Jean Kindermans bij RSC Anderlecht zit er zo goed als op. Hij trekt naar Royal Antwerp FC. Paars-wit heeft al een opvolger gezocht én gevonden.

Na zeventien jaar trekt de 59-jarige Kindermans van Anderlecht transfervrrij naar Antwerp, eens hij zijn opzegtermijn heeft afgerond.

En dus zijn ze bij Anderlecht op zoek naar een opvolger. Die lijken ze ondertussen al te hebben gevonden bij een JPL-concurrent.

Volgens Sacha Tavolieri zou Henk Mariman op de radar staan van paars-wit. HIj zou alvast een voorstel hebben gekregen.

Mariman heeft een verleden bij onder meer Club Brugge en Beerschot, maar is momenteel in loondienst bij OH Leuven. Daar zullen ze hem sowieso niet graag zien vertrekken. Benieuwd hoe ze op het voorstel reageren in Leuven.