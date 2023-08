Het regent zéér gemengde reacties van de supporters na transfer Kindermans

Na zeventien jaar trouwe dienst werd het contract van Jean Kindermans bij Anderlecht niet verlengd. Een (te) zwaar contract lag daarbij mee aan de basis.

Het hoofd van de jeugdopleiding en de grote architect van Neerpede doet nog zijn opzegtermijn uit tot half 2024, daarna gaat hij naar Antwerp.

De 59-jarige Kindermans blikte tevreden en trots terug op zijn periode bij Anderlecht. Dat liet hij ook weten in een persbericht.

Het vertrek van Kindermans slaat een ferme krater. Dat hij uitgerekend naar een concurrent gaat, is een doorn in het oog van vele fans.

De reacties op de sociale media zijn dan ook verdeeld. Er zijn er die Kindermans enorm gaan missen, anderen zijn boos omdat hij vertrekt.

@rscanderlecht @CouckeMarc how is it possible??? Losing the best man from the club but above all let him join one of our competitors.

THAT S CRAZY! #rsca #kindermans