Opgepast (en langer bibberen/werken): 'Transfer Deadline Day' wijkt ook dit seizoen af voor Jupiler Pro League

Elk jaar is het uitkijken naar wat er nog allemaal kan gebeuren op Transfer Deadline Day. En dat zou dit jaar wel eens iets bijzonder kunnen worden. Want de deadline is bijzonder.

De Jupiler Pro League is deze zomer al heel wat smaakmakers kwijtgeraakt en de komende weken kunnen er zeker nog bijkomen.

Het einde van de zomermercato is in ieder geval nog niet in zicht. Terwijl de markt in IJsland vandaag (als eerste) sluit, is dat in België nog niet het geval.

In de meeste landen wordt de transfermarkt gesloten op 31 augustus. Dat was vroeger ook zo in onze competitie en nu nog in Nederland, Portugal en Noorwegen;

6 september

Op 1 september is het ook einde verhaal voor Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Engeland onder meer. En de Belgen?

Die ploegen nog door tot 6 september, net als vorig jaar. Daarmee zitten we bij landen als Slowakije, Noord-Macedonië en Bulgarije. Zo hebben alle teams nog een paar dagen langer om hier en daar een deal te sluiten.